Профессор Малинен обвинил Стубба в разжигании конфликта с РФ

Туомас Малинен отреагировал на призыв Александра Стубба надавить на Москву.

Источник: Аргументы и факты

Лидер Финляндии Александр Стубб делает провокационные заявления, которые направлены на разжигание конфликта с РФ, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«Наш худший президент Александр Стубб продолжает разжигать конфликт с Россией. Честно говоря, я не верил, что доживу до того дня, когда нашей страной будет руководить коррумпированная марионетка глобалистов, но вот это случилось», — написал Туомас Малинен в соцсети.

Так он отреагировал на призыв лидера Финляндии к странам Европы надавить на Москву, чтобы государство «присоединилось к переговорам».

Ранее сообщалось, что Туомас Малинен назвал Александра Стубба позором за призыв к РФ по поводу украинского конфликта.