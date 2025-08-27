Лидер Финляндии Александр Стубб делает провокационные заявления, которые направлены на разжигание конфликта с РФ, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
«Наш худший президент Александр Стубб продолжает разжигать конфликт с Россией. Честно говоря, я не верил, что доживу до того дня, когда нашей страной будет руководить коррумпированная марионетка глобалистов, но вот это случилось», — написал Туомас Малинен в соцсети.
Так он отреагировал на призыв лидера Финляндии к странам Европы надавить на Москву, чтобы государство «присоединилось к переговорам».
Ранее сообщалось, что Туомас Малинен назвал Александра Стубба позором за призыв к РФ по поводу украинского конфликта.