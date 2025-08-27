Профессор Малинен обвинил Стубба в разжигании конфликта с РФ

«Наш худший президент Александр Стубб продолжает разжигать конфликт с Россией. Честно говоря, я не верил, что доживу до того дня, когда нашей страной будет руководить коррумпированная марионетка глобалистов, но вот это случилось», — написал Туомас Малинен в соцсети.