Sham TV: Израиль ударил по штабу сирийских войск под Дамаском

МИД арабской республики решительно осудил 27 августа атаки со стороны Израиля. В заявлении дипведомства отмечалось, что непрекращающиеся авиаудары представляют собой опасную эскалацию, которая дестабилизирует обстановку в регионе. Сирия призвала Совбез ООН «принять эффективные меры по защите ее суверенитета и заставить Израиль прекратить вероломные нападения на ее территорию».-0-