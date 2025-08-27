Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sham TV: Израиль ударил по штабу сирийских войск под Дамаском

Удар был нанесен также по военному объекту на горе Джебель-эль-Маниа в окрестностях Дамаска, о последствиях авианалета сведений не приводится.

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребители израильских ВВС атаковали штаб сирийских войск в районе Эль-Кисва на западе Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sham TV. По его информации, самолеты противника выпустили по меньшей мере шесть ракет по наземным целям.

Удар был нанесен также по военному объекту на горе Джебель-эль-Маниа в окрестностях Дамаска, о последствиях авианалета сведений не приводится.

26 августа израильский беспилотник атаковал лагерь сирийских сил в пригороде столицы Харджала, погибли шестеро военнослужащих, четверо получили ранения.

МИД арабской республики решительно осудил 27 августа атаки со стороны Израиля. В заявлении дипведомства отмечалось, что непрекращающиеся авиаудары представляют собой опасную эскалацию, которая дестабилизирует обстановку в регионе. Сирия призвала Совбез ООН «принять эффективные меры по защите ее суверенитета и заставить Израиль прекратить вероломные нападения на ее территорию».-0-

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше