Sham TV: Израиль ударил по штабу сирийских войск под Дамаском

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребители израильских ВВС атаковали штаб сирийских войск в районе Эль-Кисва на западе Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sham TV. По его информации, самолеты противника выпустили по меньшей мере шесть ракет по наземным целям.
Удар был нанесен также по военному объекту на горе Джебель-эль-Маниа в окрестностях Дамаска, о последствиях авианалета сведений не приводится.
26 августа израильский беспилотник атаковал лагерь сирийских сил в пригороде столицы Харджала, погибли шестеро военнослужащих, четверо получили ранения.
МИД арабской республики решительно осудил 27 августа атаки со стороны Израиля. В заявлении дипведомства отмечалось, что непрекращающиеся авиаудары представляют собой опасную эскалацию, которая дестабилизирует обстановку в регионе. Сирия призвала Совбез ООН «принять эффективные меры по защите ее суверенитета и заставить Израиль прекратить вероломные нападения на ее территорию».-0-