Венгрия подала в суд на ЕС за передачу Киеву процентов от активов ЦБ России

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских активов на сумму около 300 млрд евро. Примерно 200 млрд находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Доходы от замороженных средств Брюссель направляет Украине. По данным газеты Welt am Sonntag, с января по июль 2025 года эта сумма составила 10,1 млрд евро.