Венгрия подала в суд на ЕС за передачу Киеву процентов от активов ЦБ России

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия подала иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета ЕС и Европейского фонда мира (EPF) за направление Украине процентов с замороженных активов российского Центробанка без согласия Будапешта, сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерское издание Portfolio.
«Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета ЕС и Европейского фонда мира, оспаривая использование Украиной средств от замороженных активов российского Центробанка», — говорится в публикации.
Иск подали в июле, а к рассмотрению его приняли в понедельник.
Венгерское правительство опротестовывает решение Совета ЕС, принятое в мае 2024 года, о направлении 99,7% от замороженных российских активов в EPF, а также решение управляющего комитета EPF от февраля 2025 года, которое предусматривает отправку средств Украине.
«При принятии оспариваемого решения комитет EPF нарушил вышеупомянутые положения, указав в своем решении, что Венгрия, якобы не являясь “государством, делающим взносы”, не могла участвовать в голосовании, и, как следствие, ее голос был проигнорирован», — цитирует издание текст иска.
EPF уже перечислил Украине 11 млрд, которые почти целиком пошли на закупку вооружения.
Отмечается, что решение суда может иметь прецедентное значение. Если Венгрия выиграет дело, подобная процедура не сможет повториться, и аналогичные голосования в Совете ЕС должны будут рассматриваться индивидуально. Однако если Будапешт проиграет, это приведет к тому, что вето Венгрии подобным способом будут обходить и в дальнейшем.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских активов на сумму около 300 млрд евро. Примерно 200 млрд находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Доходы от замороженных средств Брюссель направляет Украине. По данным газеты Welt am Sonntag, с января по июль 2025 года эта сумма составила 10,1 млрд евро.
Москва ввела ответные ограничения: резервы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В России не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что ЕС нацелен на средства не только частных лиц, но и государства. -0-