Глава МИД страны ЕС запрыгнул в объятия Сибиге

Неожиданное поведение министра иностранных дел Люксембурга Ксавье Баттеля подметили украинские СМИ во время его приезда в Одессу. При встрече с коллегой з Незалежной Андреем Сибигой он чуть не запрыгнул последнему на руки, передает РИА Новости.
В Сети опубликован ролик, где евродипломат от радости встречи бросается в объятия украинскому главе МИД. При этом Сибига ответил коллеге взаимностью.
Пользователи с украинской стороны неоднозначно восприняли такой акт «нежности». Некоторые отметили, что это выглядит мило, у других возникли вопросы по поводу того, откуда такие теплые отношения между дипломатами.
При этом в комментариях пользователей не раз звучало имя президента Франции Эммануэля Макрона. Один и авторов в шутку предположил, что французский лидер предложит главе киевского режима Владимиру Зеленскому поприветствовать друг друга также при следующей встрече.
