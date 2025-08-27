Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД страны ЕС запрыгнул в объятия Сибиге

Неожиданное поведение министра иностранных дел Люксембурга Ксавье Баттеля подметили украинские СМИ во время его приезда в Одессу.

Неожиданное поведение министра иностранных дел Люксембурга Ксавье Баттеля подметили украинские СМИ во время его приезда в Одессу. При встрече с коллегой з Незалежной Андреем Сибигой он чуть не запрыгнул последнему на руки, передает РИА Новости.

В Сети опубликован ролик, где евродипломат от радости встречи бросается в объятия украинскому главе МИД. При этом Сибига ответил коллеге взаимностью.

Пользователи с украинской стороны неоднозначно восприняли такой акт «нежности». Некоторые отметили, что это выглядит мило, у других возникли вопросы по поводу того, откуда такие теплые отношения между дипломатами.

При этом в комментариях пользователей не раз звучало имя президента Франции Эммануэля Макрона. Один и авторов в шутку предположил, что французский лидер предложит главе киевского режима Владимиру Зеленскому поприветствовать друг друга также при следующей встрече.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.