Нападение в дрезденском трамвае раскололо Германию

Полиции удалось быстро задержать неподалеку от остановки одного из подозреваемых — 21-летнего сирийца Маджда А., который, как выяснилось, уже ранее привлекался к ответственности за ряд преступлений. Однако вскоре прокуратура приняла решение отпустить его, аргументировав это отсутствием достаточных доказательств для избрания меры пресечения. Ведомство сослалось на то, что не может доказать его непосредственную причастность именно к нанесению ножевых ранений, а лишь к избиению, а также указало на наличие у мигранта постоянного места жительства и отсутствие риска побега. Это решение вызвало возмущение в обществе, поставив под вопрос последовательность работы немецкой юстиции.