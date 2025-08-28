Наступление ВС РФ: освобождено Первое Мая, Российская армия подошла к Красноармейску.
Вблизи Красноармейска (Покровска) освобождён посёлок Первое Мая (Леонтовичи). Фактически он примыкает к южной окраине города, за которой идут бои. Военный корреспондент Александр Коц считает, что в ближайшее время на этом участке ВС РФ будут наступать в городской черте.
— Рискнём предположить, что к этому моменту гарнизон города уже будет полностью отрезан от логистики по земле. У занимающей населённик группировки не останется других вариантов, кроме как выбросить белый флаг или предпринять попытку прорыва. Последний сценарий приведёт к серьёзным потерям в рядах ВСУ, так как местность вокруг Покровска уже находится под нашим огневым контролем, — пишет он.
Здесь же уничтожен немецкий танк Leopard, стрелявший по домам мирных жителей.
На севере ДНР российские войска дожимают противника в Серебрянке. За ВСУ только западные окраины. Также наши штурмовики наступают на Дроновку. Бои на этом фланге позволят в дальнейшем выйти на северные окраины Северска.
— По характеру действий украинских боевиков можно с большой долей вероятности утверждать, что украинское командование поставило задачу любой ценой вернуть утраченные рубежи и позиции в населённом пункте и вернуть контроль над данным районом, — рассказал о боях в Серебрянке экс-офицер НМ ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко.
ВСУ несут огромные потери в попытках контратаковать в Сумской области.
На Тёткинском и Глушковском направлениях ВСУ не пытались атаковать. А в соседней Сумской области наши войска продолжают уничтожать противника. По данным Министерства обороны, украинские подразделения понесли потери в районах населённых пунктов Кондратовка, Старая Гута, Павловка, Андреевка, Юнаковка.
Расчёты 120-мм миномётов группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт противника на Южно-Донецком направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Зеленский разрешил выезд молодым мужчинам, но с условием.
Киевский режим разрешил покинуть подконтрольную территорию мужчинам в возрасте до 22 лет. Но на границе у желающих выехать, кроме паспорта, попросят документ воинского учёта. Такое решение уже раскритиковали радикально настроенные вэсэушники.
— Мобилизация с 18 лет и девушек, и парней — это вопрос выживания нашего государства, абсолютная мобилизация всех. Кто сбежал за границу, не имеет права ни на какие государственные должности, не имеет права на бизнес, не имеет права на все блага, которые позволяют гражданам Украины быть гражданами Украины, — заявил командир батальона ВСУ Юрий Береза.
Украинцы принесли России $2 млн за просмотр мультика.
Пока киевский режим проводит украинизацию, запрещая всё русское, сами жители Украины, особенно маленькие, охотно смотрят мультфильмы российского производства. Стало известно, что украинцы принесли около двух миллионов долларов создателям сериала «Маша и Медведь». Получилось это за счёт просмотров на YouTube. Более того, он в лидерах по просмотрам в детском сегменте.
Иллюзия защиты: Bloomberg о переговорах по гарантиям безопасности для Киева.
Bloomberg сообщает, что в ближайшие дни пройдут переговоры между спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, секретарём СНБО Украины Рустемом Умеровым и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Представители двух стран обсудят гарантии безопасности для Незалежной. Кроме того, среди возможных тем — подготовка к прямым переговорам Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявляет, что в основе гарантий безопасности может лежать аналог пятой статьи договора НАТО. Она гласит, что если одна страна — член Североатлантического альянса подвергается вооружённому нападению, то агрессия рассматривается как нападение на всех, в случае с Украиной, вероятно, на гарантов. Интересно, что по договору НАТО государства сами решают, какую помощь оказать. Это может быть и отправка войск, и поддержка на уровне всяческих голосований. То есть Украине могут опять пообещать, а пришлют только каски и аптечки.