Новости СВО. Освобождено Первое Мая, ВС РФ дробят оборону под Красноармейском, дожимают ВСУ в Серебрянке, Ермак и Умеров летят в США за гарантиями, 28 августа

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявляет, что в основе гарантий безопасности может лежать аналог пятой статьи договора НАТО. Она гласит, что если одна страна — член Североатлантического альянса подвергается вооружённому нападению, то агрессия рассматривается как нападение на всех, в случае с Украиной, вероятно, на гарантов. Интересно, что по договору НАТО государства сами решают, какую помощь оказать. Это может быть и отправка войск, и поддержка на уровне всяческих голосований. То есть Украине могут опять пообещать, а пришлют только каски и аптечки.