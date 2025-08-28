Ричмонд
Bloomberg: ЕС намерен впервые попытаться ввести вторичные санкции против партнеров России

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз намерен впервые попытаться ввести вторичные санкции против партнеров России в рамках 19-го пакета рестрикций, который главы МИД объединения обсудят на неформальной встрече в Копенгагене 29−30 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

«ЕС исторически был против применения вторичных санкций, — отмечает агентство. — Однако сейчас ЕС готовит новый пакет ограничений против России, который должен быть принят в течение недель, и складывается впечатление, что Евросоюз достиг пределов возможных санкций напрямую против России».

Агентство отмечает, что эти вторичные санкции могут быть направлены на противодействие мерам России по преодолению ограничений и могут заключаться в запретах на поставки определенных товаров и технологий в третьи страны, которые Евросоюз подозревает в попытках обхода санкций.

Источники Bloomberg отмечают, что 19-й пакет рестрикций предполагает включение в черный список лиц, которых Брюссель обвиняет в «похищении украинских детей». Так здесь называют эвакуацию Россией детей из зоны боевых действий на территории новых регионов РФ. Кроме того, Bloomberg ожидает новых мер, направленных против российского нефтяного, газового и банковского секторов.

Впрочем, поскольку министерская встреча носит неформальный характер, принятие решений по 19-му пакету санкций на ней не ожидается. −0-

