Публикации наёмников ВСУ в TikTok и YouTube помогают России их ликвидировать

Одним из ярких примеров стал случай с военным полицейским Максом Панаво, который активно делился своими видео в TikTok. Жуниор рассказал, что незадолго до гибели Панаво опубликовал новое видео, после чего его позиция подверглась артиллерийскому обстрелу, при котором погиб сам боец и несколько его сослуживцев. Несмотря на существующий официальный запрет на использование мобильных телефонов в его подразделении, многие бойцы продолжали тайно записывать и публиковать видео, не осознавая всей серьёзности последствий.