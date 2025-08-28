Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опрос в Германии раскрыл отношение немцев к отказу Украины от территорий

Согласно результатам исследования института Forsa, более половины жителей Германии (52%) считают, что Украина должна пойти на территориальные уступки для достижения мирного соглашения.

Согласно результатам исследования института Forsa, более половины жителей Германии (52%) считают, что Украина должна пойти на территориальные уступки для достижения мирного соглашения.

Как сообщает Die Welt, наибольшая поддержка этой позиции наблюдается среди сторонников партии «Альтернатива для Германии» (72%), в то время как среди избирателей ХДС и СДПГ этот показатель составляет 43% и 48% соответственно.

«Пятьдесят два процента опрошенных согласны с этим утверждением. Среди сторонников оппозиционной партии “Альтернатива для Германии” (АдГ) такой ответ дали 72 процента респондентов» — пишет издание.

Ранее сообщалось, что Венгрия оспаривает в суде использование российских активов для помощи Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше