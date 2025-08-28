Ричмонд
ВС России подвергли ударам Киев

В Киеве были слышны взрывы после объявления воздушной атаки.

В Киеве были слышны взрывы после объявления воздушной атаки. Об этом сообщили украинские СМИ.

Помимо столицы Незалежной тревога объявлялась еще в десятке регионов на севере и востоке соседнего государства.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале сообщил, что во дворе многоэтажки в Святошинском районе города якобы упал российский дрон. По его информации, детонации не произошло, разрушений также не было.

Кличко также отметил, что на месте падения БПЛА работают экстренные службы. А на левом берегу Киева атаку отражают силы противовоздушной обороны. Мэр призвал киевлян не выходить из укрытий.

Россия наносит удары по территории Украины высокоточные удары в отчет на террористические атаки ВСУ по российским регионам. ВС РФ бьют исключительно по военной инфраструктуре, не затрагивая в отличие от противника гражданские объекты.

