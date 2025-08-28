Lockheed Martin хочет производить ракеты на новом заводе Rheinmetall в ФРГ

Ранее, в апреле, компании объявили о расширении партнёрства, выходящем за рамки соглашения 2024 года. В его рамках американская сторона передаёт ракетные технологии, а Rheinmetall берёт на себя производство и реализацию продукции в Европе. Уже в этом году концерн начал выпускать компоненты фюзеляжа для истребителей F-35.