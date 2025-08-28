Ричмонд
Lockheed Martin хочет производить ракеты на новом заводе Rheinmetall в ФРГ

Американская компания в настоящий момент обсуждает с Rheinmetall возможность расширения производства ракет ATACMS.

Источник: Аргументы и факты

Американская корпорация Lockheed Martin намерена наладить выпуск ракет на новом заводе оборонного концерна Rheinmetall, расположенном в Унтерлюссе на севере Германии.

По данным WirtschaftsWoche, речь идёт о расширении предприятия в Нижней Саксонии, где планируется организация дополнительного производства.

Список конкретных ракет пока окончательно не определён, однако обсуждается выпуск ATACMS и Hellfire, которые применяются, в том числе, на Украине. Кроме того, Lockheed Martin рассматривает совместные проекты с Rheinmetall по производству ракетных двигателей в Европе.

Ранее, в апреле, компании объявили о расширении партнёрства, выходящем за рамки соглашения 2024 года. В его рамках американская сторона передаёт ракетные технологии, а Rheinmetall берёт на себя производство и реализацию продукции в Европе. Уже в этом году концерн начал выпускать компоненты фюзеляжа для истребителей F-35.

Между тем стало известно, что администрация бывшего президента США Джо Байдена долго не поставляла киевскому режиму дальнобойные американские ракеты ATACMS из-за их дефицита.

