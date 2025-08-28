Зеленский подтвердил переговоры с США о гарантиях безопасности

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины ещё не разработаны и не обсуждались сторонами. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что предоставление Киеву гарантий безопасности, основанных на модели 5-й статьи НАТО о коллективной обороне, является ключевым элементом обсуждаемого западными союзниками механизма. По её словам, предложение Рима, вдохновлённое этой статьёй, сейчас занимает центральное место в переговорах. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что публичное обсуждение таких гарантий наносит вред, несмотря на важность темы.