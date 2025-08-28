Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский подтвердил переговоры с США о гарантиях безопасности

Украинская делегация во главе с главой офиса президента Андреем Ермаком и секретарём СНБО Рустемом Умеровым проведёт 29 августа в Нью-Йорке переговоры с представителями администрации США.

Источник: Life.ru

"Завтра — встречи в Швейцарии, в пятницу — Соединённые Штаты Америки, Нью-Йорк, встречи с командой президента [США Дональда] Трампа, — написал Зеленский в соцсетях.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины ещё не разработаны и не обсуждались сторонами. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что предоставление Киеву гарантий безопасности, основанных на модели 5-й статьи НАТО о коллективной обороне, является ключевым элементом обсуждаемого западными союзниками механизма. По её словам, предложение Рима, вдохновлённое этой статьёй, сейчас занимает центральное место в переговорах. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что публичное обсуждение таких гарантий наносит вред, несмотря на важность темы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше