На ВСУ с каждого Calve: как миллиардер Штенгелов вывел из России 21 млрд на помощь Украине

Генпрокуратура России обратилась в Тверской районный суд Москвы с требованием признать владельца торговых марок «Кириешки», «Балтимор», Calve и «Три корочки» Дениса Штенгелова, а также его отца Николая экстремистами и обратить в собственность государства акции группы компаний КДВ, под крышей которой работает производство этой продукции. По версии следствия, с 2022 года Штенгелов-младший вывел из России более 21 млрд рублей, заработанных предприятиями группы, при этом часть из них шла на помощь Украине.