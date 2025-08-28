На ВСУ с каждого Calve: как миллиардер Штенгелов вывел из России 21 млрд на помощь Украине

Почему Генпрокуратура требует отобрать бизнес у Штенгелова.
Генпрокуратура России обратилась в Тверской районный суд Москвы с требованием признать владельца торговых марок «Кириешки», «Балтимор», Calve и «Три корочки» Дениса Штенгелова, а также его отца Николая экстремистами и обратить в собственность государства акции группы компаний КДВ, под крышей которой работает производство этой продукции. По версии следствия, с 2022 года Штенгелов-младший вывел из России более 21 млрд рублей, заработанных предприятиями группы, при этом часть из них шла на помощь Украине.
Денис Штенгелов хорошо известен в России ещё с 2018 года. Как оказалось, олигарх из списка Forbes был совладельцем печально известного торгового центра «Зимняя вишня», сгоревшего в Кемерове. Тогда, напомним, из-за множества нарушений при эксплуатации здания погибло 60 человек, из них 37 детей. Ещё 79 человек пострадало, а также погибли все 170 животных в зоопарке, работавшем в ТЦ.
В список обвиняемых по открытому уголовному делу попало 12 человек, самые большие сроки получили гендиректор «Зимней вишни» и начальник стройнадзора Кемеровской области, а вот Штенгелов-младший наказания избежал. Тогда он пообещал выплатить родственникам погибших по три миллиона рублей.
Миллиарды на сухариках: Империя «Яшкино» и «Балтимора» с доходом в 756 млрд.
Для долларового миллиардера, живущего в Австралии с 2008 года, обещанные выплаты — сущие копейки. Его кондитерская бизнес-империя в год приносит сотни миллиардов рублей. В её центре находится АО «Кондитерус ком» с чистой прибылью за 2024 год в размере 13,4 млрд рублей. Основной вид деятельности общества — вложения в ценные бумаги.
Оно, в свою очередь, владеет холдинговой компанией КДВ с чистой прибылью в 16,3 млрд рублей. А у КДВ уже 22 дочерние компании — по всей России, а также на Украине и в Киргизии. Совокупная чистая прибыль — десятки млрд. Генпрокуратура оценила капитализацию КДВ в 497 млрд рублей, ежегодный доход — в 756 млрд, валовую прибыль — в 139 млрд.
О продукции компаний Штенгелова знает подавляющее большинство россиян, так как она поступает на полки едва ли не всех продуктовых магазинов — в том числе и собственной сети супермаркетов «Ярче!». Бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», Calve, «Кириешки», «Ореховичи», «Балтимор», «Чипсоны» — это всё продукция холдинга Штенгелова.
Свой среди чужих: Заводы Штенгелова на Украине «исчезли» из реестров и продолжили работу.
Отдельно стоит упомянуть украинскую «дочку» КДВ — ТОВ «Юниснек продакшн». В отличие от российской материнской компании, собственников которой можно точно установить разве что следственным органам, так как владельцы спрятаны за фирмами-прокладками и обезличенными данными в бизнес-реестрах, украинские базы прямо пишут, что конечный бенефициар «Юниснек продакшн» — КДВ и Денис Штенгелов.
В 2022 году после начала СВО в Незалежной началась большая ревизия бизнеса — налоговые органы выискивали российских собственников украинских фирм. Судьба таких компаний была незавидна — бизнес либо закрывали, либо в компаниях меняли владельцев на украинцев или любых иностранцев. Главное, чтобы не связанных с Россией.
С «Юниснек продакшн» произошла похожая история, но с нюансом. Большое производство с уставным капиталом в 17,3 млн гривен (около 35 млн рублей по текущему курсу) по-прежнему работает, но, кто собственник, понять теперь невозможно — графа «владелец» пуста. Но вероятность того, что производство всё ещё остаётся во владении семьи Штенгелова, учитывая положение отца, высока.
Отец с благодарностью от ВСУ: Как папа Штенгелова помогал его империи.
Семейная география Штенгеловых — сложная. Его отец Николай Штенгелов — уроженец села Петровка Приморского района Запорожской области. Сейчас ему 74 года. В 16 лет он переехал в Томск, там учился, работал, обзавёлся семьёй и детьми и построил карьеру, став директором совхоза, а в 90-е — директором завода «Губинское масло».
В 2000 году глава семейства вернулся на родину, получил гражданство Украины, стал владельцем двух крупных сельхозпредприятий и занимался общественной деятельностью. Он стал вице-президентом запорожского областного союза промышленников и предпринимателей, был депутатом районной рады Запорожской области. А в 2018 году Николай Штенгелов получил благодарность за помощь ВСУ, воюющим в зоне так называемой АТО.
На Украине писали, что после того, как Пётр Порошенко стал президентом Незалежной и пытался избавиться от российских предприятий своей конфетной империи Roshen, именно Денис Штенгелов вёл переговоры о выкупе бизнеса. Посредником в переговорах якобы выступал Штенгелов-старший. Впрочем, по каким-то причинам сделка в итоге не состоялась.
Кстати, с 2022 года оба предприятия Николая Штенгелова, расположенные в Запорожской области, физически находятся на территории России. В украинских реестрах они продолжают числиться как действующие, но «находящиеся на временно оккупированной территории». А вот в российском ЕГРЮЛ никаких следов бизнес-деятельности украинца на новых территориях нет, то есть в российскую юрисдикцию свои агрофирмы он не перевёл.
Роскошь в Австралии на русские деньги: Как Штенгелов содержал семью, пока его предприятия работали в России.
До пожара в ТЦ «Зимняя вишня» семья Штенгелова не стеснялась богатства, соцсети пестрели фотографиями лакшери-жизни её членов. Особенно в этом плане выделялся старший сын бизнесмена Иван. Парень любил прихвастнуть селфи в частных бизнес-джетах, совместными снимками с мировыми звёздами спорта, кадрами с элитных курортов и альпийских лыжных покатушек. А вот сейчас все аккаунты родни из соцсетей были зачищены и удалены.
Известно, что Денис Штенгелов баловал всех домашних: ради детей в австралийском Квинсленде он построил роскошную школу большого тенниса KDV Sport с кортами и высококлассным оборудованием стоимостью около 30 млн долларов. Теперь там не стыдно тренироваться и известным спортсменам.
В Австралию Штенгелов-младший перевёз на ПМЖ свою старшую сестру Юлию — там она ведёт дела брата, а младшей Оксане, оставшейся в Томске, передал в собственность несколько предприятий из периметра холдинга КДВ, а в головной компании — том самом АО «Кондитерус ком» — поставил генеральным директором.