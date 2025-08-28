Мэр колумбийской Тунхи Краснов рассказал о политических интригах и попытках сместить его

Мэр колумбийского города Тунха Михаил Краснов заявил РИА Новости о попытках его смещения с должности из-за политических интриг. По его словам, бывший градоначальник боится ответственности за разрушение муниципалитета и пытается вернуть влияние. Также причиной давления являются приближающиеся парламентские выборы в 2026 году, когда мэрию хотят использовать для финансирования кампаний. Краснов подчеркнул, что победил без больших затрат, что необычно для колумбийской политики, и намерен оставаться на посту минимум до 2026 года, хотя не исключает возможный отъезд в Россию.