Мерц заявил, что двери в ЕС для Молдовы открыты

«Двери в Европейский союз открыты», — заявил Мерц в Кишиневе на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что двери в Евросоюз для Молдовы открыты. Об этом пишет ТАСС.

«Двери в Европейский союз открыты», — заявил Мерц в Кишиневе на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Польши Дональдом Туском. «Мы искренне рады приветствовать вас в Европейском союзе», — сказал канцлер, добавив, что Молдова географически и исторически является частью Европы.

Мерц, Макрон и Туск прибыли в Кишинев 27 августа для участия в праздновании Дня независимости, а также чтобы выразить поддержку прозападному правительству республики перед парламентскими выборами 28 сентября.

Очередные парламентские выборы в Молдове назначены на 28 сентября 2025 года. Ранее издание Politico сообщало, что некоторые страны ЕС хотели ускорить процесс вступления республики в сообщество, чтобы поддержать проевропейские партии на выборах.

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. −0-

