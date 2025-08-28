В Германии завершили расследование подрыва «Северных потоков»

Немецкие правоохранительные органы установили, что диверсанты прибыли в Германию с Украины через Польшу по документам на чужие имена. В статье особо подчеркивается, что ~украинские паспорта при этом были настоящими, из чего делается вывод, что у подозреваемых «были высокопоставленные помощники в государственном аппарате».~ Об этом же свидетельствует то, что вычисленный первым дайвер Владимир С., живший к тому времени в Польше, после выдачи ордера на его арест смог выехать из Варшавы в Киев на машине украинского военного атташе.