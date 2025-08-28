Ричмонд
Над Севастополем сработала ПВО, слышны взрывы и дроны в окрестностях

Над Севастополем прогремели взрывы, в городе объявлена воздушная тревога — сообщает Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Около 23 часов в районе Камышовой бухты раздалось несколько громких взрывов. В небе над Севастополем работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

По предварительным данным, уничтожены три воздушные цели над морской акваторией рядом с городом. Инфраструктура повреждений не получила.

Также жители Саки, Евпатории и Новофедоровки слышали звуки пролета дронов.

Ранее в аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты для обеспечения безопасности, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Также в Киеве были слышны взрывы после объявления воздушной атаки.