Над Севастополем сработала ПВО, слышны взрывы и дроны в окрестностях

Над Севастополем прогремели взрывы, в городе объявлена воздушная тревога — сообщает Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Около 23 часов в районе Камышовой бухты раздалось несколько громких взрывов. В небе над Севастополем работают средства противовоздушной обороны (ПВО).
По предварительным данным, уничтожены три воздушные цели над морской акваторией рядом с городом. Инфраструктура повреждений не получила.
Также жители Саки, Евпатории и Новофедоровки слышали звуки пролета дронов.
Ранее в аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты для обеспечения безопасности, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Также в Киеве были слышны взрывы после объявления воздушной атаки.