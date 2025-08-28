США требуют от Мексики ограничений на импорт из Китая

Власти Мексики планируют ввести повышенные импортные пошлины на товары из Китая в ответ на требования администрации США. Как сообщает Bloomberg, новые тарифы затронут автомобили, текстиль и пластиковые изделия, а в перспективе могут распространиться и на другие страны Азии.