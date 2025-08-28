США требуют от Мексики ограничений на импорт из Китая

Власти Мексики планируют ввести повышенные импортные пошлины на товары из Китая в ответ на требования администрации США. Как сообщает Bloomberg, новые тарифы затронут автомобили, текстиль и пластиковые изделия, а в перспективе могут распространиться и на другие страны Азии.
Данное решение связано с давлением со стороны Вашингтона, который стремится предотвратить ввоз дешевых китайских товаров через Мексику в обход американских пошлин. Администрация Трампа утверждает, что китайская продукция часто поступает в США через мексиканскую границу, что создает неравные конкурентные условия.
Переговоры по этому вопросу велись на уровне министров торговли обеих стран. Окончательные параметры тарифов пока не определены, но их введение рассматривается как часть стратегии защиты североамериканского рынка.
