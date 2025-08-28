Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова: РФ и Украина проведут несколько воссоединений семей в начале осени

Москалькова анонсировала ряд воссоединений семей между РФ и Украиной в начале сентября.

Источник: Комсомольская правда

В начале сентября между Россией и Украиной запланировано проведение нескольких акций по воссоединению семей. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в интервью «Известиям».

«Сейчас у нас порядка восьми семей, которые просят их воссоединить. Это очень непростая история, потому что у большинства закончились сроки паспортов, нужно оформить документы», — пояснила она.

Москалькова подчеркнула, что если речь идет о пожилых людях, то необходимо оформить их проезд, обеспечить скорую помощь и решить вопрос с Международным комитетом Красного Креста.

При этом она добавила, что стороны договорились о проведении ряда воссоединений таких семей в начале сентября.

Напомним, что 18 июня в Москве прошла встреча Татьяны Москальковой и ее украинской коллеги Людмилы Денисовой.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше