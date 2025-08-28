Москалькова: РФ и Украина проведут несколько воссоединений семей в начале осени

В начале сентября между Россией и Украиной запланировано проведение нескольких акций по воссоединению семей. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в интервью «Известиям».
«Сейчас у нас порядка восьми семей, которые просят их воссоединить. Это очень непростая история, потому что у большинства закончились сроки паспортов, нужно оформить документы», — пояснила она.
Москалькова подчеркнула, что если речь идет о пожилых людях, то необходимо оформить их проезд, обеспечить скорую помощь и решить вопрос с Международным комитетом Красного Креста.
При этом она добавила, что стороны договорились о проведении ряда воссоединений таких семей в начале сентября.
Напомним, что 18 июня в Москве прошла встреча Татьяны Москальковой и ее украинской коллеги Людмилы Денисовой.