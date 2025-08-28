Первый русский мэр в Колумбии раскрыл, кто хочет выжить его из власти

Михаил Краснов — уроженец Саратова, этнический русский и гражданин Колумбии. Он проживает в южноамериканской стране более десяти лет и обладает как российским, так и колумбийским гражданством. В 2023 году Краснов одержал победу на выборах мэра Тунхи, города, расположенного в центральной части страны и являющегося столицей департамента Бояка. До избрания он преподавал экономику в местном университете.