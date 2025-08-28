Первый русский мэр в Колумбии раскрыл, кто хочет выжить его из власти

Михаил Краснов — уроженец Саратова, этнический русский и гражданин Колумбии. Он проживает в южноамериканской стране более десяти лет и обладает как российским, так и колумбийским гражданством. В 2023 году Краснов одержал победу на выборах мэра Тунхи, города, расположенного в центральной части страны и являющегося столицей департамента Бояка. До избрания он преподавал экономику в местном университете.
Сейчас, уверен Краснов, против него развернули порочащую кампанию, чтобы сместить с должности. По его словам, предыдущий мэр города довёл муниципалитет до финансового краха и присвоил значительные средства. Краснов считает, что бывший глава города, опасаясь уголовного преследования за хищения, пытается его выжить, чтобы избежать наказания.
«Бывший мэр здесь многое натворил, он почти полностью разорил наш муниципалитет. Он много украл денег, но много и раздал, поэтому некоторые органы контроля тут его поддерживают — это одна из причин того, что меня сейчас пытаются сместить», — заявил Краснов.
Вторая причина, по словам Краснова, связана с приближающимся электоральным циклом в Колумбии. В марте 2026 года в стране пройдут парламентские выборы, и, по мнению мэра, некоторые политические силы стремятся использовать городскую администрацию как источник финансирования своих избирательных кампаний.
Третья причина, по мнению Краснова, заключается в его победе на выборах в 2023 году без использования значительных финансовых вложений, что нетипично для политической системы Колумбии.
Краснов также опроверг обвинения в нарушении закона, связанные с его работой в государственном университете. Он пояснил, что колумбийское законодательство позволяет совмещать преподавательскую деятельность и работу на государственной службе, исключая такие случаи из общего правила.
Мэр Тунхи заявил, что намерен оставаться на посту как минимум до 2026 года. Однако он не исключил возможности возвращения в Россию, если ему запретят заниматься политической деятельностью в Колумбии.
«В ближайшее время я никуда не уйду. Могу в Россию вернуться. Я считаю себя хорошим муниципальным управляющим, у нас хорошо получается. Можно поработать и в России», — заключил Краснов в интервью РИА «Новости».
Ранее Life.ru писал, что в Колумбии хотят уволить первого «русского мэра». Поводом для увольнения называют как раз его вторую работу преподавателем.