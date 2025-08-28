Венгрия заявила о своей позиции по поводу вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о неизменной позиции страны относительно ускоренного членства Украины в Европейском союзе. На фоне публикаций Politico о возможном изменении позиции Будапешта под давлением администрации США, венгерский дипломат подчеркнул, что такое решение нанесет «смертельный удар» как Венгрии, так и всему ЕС.