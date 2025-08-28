В Калининграде с помпой закрыли польское консульство

В Калининграде прошла торжественное закрытие консульства Польши. Событие состоялось 26 августа, говорится на сайте дипломатического ведомства.
«Двадцать шестого августа 2025 года состоялась торжественная церемония закрытия генерального консульства Республики Польша в Калининграде с участием посла Республики Польша в Российской Федерации Кшиштофа Краевского и консула Республики Польша в Калининграде Януша Яблоньского», — говорится в официальном сообщении.
Сообщается, что в церемонии участвовал и генконсул Литвы Аушра Чернявичене. Присутствовали представители польской общины, духовенства и другие приглашенные.
Во время своего выступления польский посол представил краткий экскурс в историю деятельности консульства. И выразил надежду, что в ближайшем будущем дипломатическое присутствие Польши в Калининграде восстановится.
Ранее сообщалось, что глава МИД Польши Радослав Сикорский 12 мая этого года заявлял, что решил закрыть генконсульство России на территории Кракова. Причиной тому послужило якобы причастность российских спецслужб к поджогу ТЦ в Варшаве в 2024 году.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.