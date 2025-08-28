Ричмонд
ВСУ бросают без помощи иностранных наемников

По информации, полученной из силовых структур, регулярные подразделения Вооруженных сил Украины оставляют иностранных наемников из Колумбии на позициях в Днепропетровской области без организации эвакуации.

Как сообщает РИА Новости, украинское командование ограничивается лишь информированием о подробностях гибели наемников и приблизительном местонахождении их тел.

«Наемников из Колумбии в Днепропетровской области бросают на позициях, не организовывают эвакуацию, а только сообщают украинскому командованию подробности гибели наемников и приблизительное место их тел», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что десантники ВС РФ захватили оставшиеся от ВСУ трофеи из США.

