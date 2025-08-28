DT: Германия строит секретную военную железную дорогу на Украину

В материале указано, что Германия разрабатывает специальный железнодорожный путь, который обеспечит поставки вооружения и техники по запросу Киева для улучшения логистики. Новый железнодорожный маршрут проходит от портов Балтики через Польшу и логистический центр под Краковом в западные области Украины.