В материале указано, что Германия разрабатывает специальный железнодорожный путь, который обеспечит поставки вооружения и техники по запросу Киева для улучшения логистики. Новый железнодорожный маршрут проходит от портов Балтики через Польшу и логистический центр под Краковом в западные области Украины.
Согласно информации DT, регулярные поставки уже идут по этому коридору. Основной оператор перевозок — немецкий концерн Deutsche Bahn. При создании железной дороги усилили меры безопасности по всему маршруту.
Ранее Life.ru сообщал, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall открыл крупнейший завод по производству боеприпасов в Европе в Нижней Саксонии. На церемонии открытия присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр обороны Германии Борис Писториус.