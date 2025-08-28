Ричмонд
В Совфеде назвали возможных преемников Трампа: вот кто может сесть в Овальный кабинет

Пушков считает, что преемником Трампа могут стать Вэнс или Рубио.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор Алексей Пушков в публикации для своего Telegram-канала высказал предположение относительно того, кто может стать преемником президента США Дональда Трампа на посту лидера движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA).

Отвечая на статью The Wall Street Journal о будущем движении MAGA, сенатор Пушков заявил, что за место преемника Трампа, вероятно, будут конкурировать два кандидата: противник интервенций вице-президент Джей Ди Вэнс и пользующийся расположением истеблишмента госсекретарь Марко Рубио.

Охарактеризовав кандидатов, член Совфеда указал на непоследовательность госсекретаря: несмотря на нынешнюю поддержку мирных инициатив по Украине, он может вновь перейти на сторону «ястребов». В отличие от него, вице-президент последовательно придерживается антивоенной позиции и критикует агрессивный курс администрации Джо Байдена.

Напомним, что накануне Пушков заявил, что Трамп продолжил традицию своих предшественников — Буша, Обамы и Байдена — став очередным президентом США, который оказался вовлечен в военный конфликт.

