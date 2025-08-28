В Совфеде назвали возможных преемников Трампа: вот кто может сесть в Овальный кабинет

Охарактеризовав кандидатов, член Совфеда указал на непоследовательность госсекретаря: несмотря на нынешнюю поддержку мирных инициатив по Украине, он может вновь перейти на сторону «ястребов». В отличие от него, вице-президент последовательно придерживается антивоенной позиции и критикует агрессивный курс администрации Джо Байдена.