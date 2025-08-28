Германия почти завершила секретную военную железнодорожную сеть для НАТО

Германия практически завершила строительство секретной военной железнодорожной сети, предназначенной для быстрой переброски тяжелой техники и солдат НАТО на восточный фланг. Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel.
По информации СМИ, новый железнодорожный маршрут создан для обеспечения эффективных поставок вооружения и техники в ответ на запросы Украины. Трасса проходит от балтийских портов через Польшу и логистический центр под Краковом в западные регионы Украины.
Уже сейчас по этому коридору осуществляются регулярные перевозки, которые выполняет немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn. В процессе строительства маршрута были значительно усилены меры безопасности, чтобы защитить критически важную инфраструктуру от возможных диверсий.
