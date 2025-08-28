Администрация Трампа озадачена отказом Индии прекратить закупки нефти у России

Старший советник президента США по торговле Питер Наварро выразил недоумение позицией Индии, которая продолжает закупать российскую нефть несмотря на повышение Вашингтоном пошлин на индийские товары до 50%.
В интервью Bloomberg TV он заявил, что Индия могла бы немедленно получить снижение пошлин на 25%, если бы прекратила импорт энергоресурсов из России.
Наварро подчеркнул, что администрация США стремится добиться от Индии и Китая прекращения закупок российской нефти, однако признал, что эти страны демонстрируют непоколебимую позицию.
Он отметил, что руководство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди, несмотря на зрелость демократических институтов и дипломатический опыт, открыто заявляет о намерении продолжать сотрудничество с Россией в энергетической сфере.
Ранее сообщалось, что США требуют от Мексики ограничений на импорт из Китая.
