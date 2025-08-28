ВСУ применяют под Харьковом выпрыгивающие мины

Саперы ВСУ стали использовать на Харьковском направлении новый вид минирования: комбинированный. Они применяют одновременно противопехотную мину (ПОМ) и осколочную заградительную мину (ОЗМ), получая выпрыгивающую мину с круговым поражением, рассказал командир инженерно-саперной роты группировки российских войск «Север» с позывным «Купол», передает РИА Новости.
«Противник начал использовать комбинированные мины ПОМ и ОЗМ. Сбрасывают мины, из нее выстреливаются нитки с крючками. Если эту нитку задеть, из нее подпрыгивает что-то похожее, комбинированное как ОЗМ-72, на высоту метр и взрывается с круговым поражением», — пояснил военнослужащий.
«Купол» отметил, что ОЗМ-72 устанавливается на растяжке лично сапером. Но сейчас враг проводит минные мероприятия дистанционно. Он использует комбинированный способ, добавил сапер.
Российский военнослужащий также сообщил, что противник для дистанционного минирования используют дроны типа «Баба-яга». Они сбрасывают взрывное устройство, которое выбрасывает те самые опасные нити. В итоге территория оказывается заминированной, резюмировал «Купол».
Ранее «МК» писал, что российские военнослужащие за последние несколько дней продвинулись на ряде направлений в Харьковской области. В частности бойцы РФ заняли более выгодные позиции в городе Волчанске.
