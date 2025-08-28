ВСУ применяют под Харьковом выпрыгивающие мины

«Противник начал использовать комбинированные мины ПОМ и ОЗМ. Сбрасывают мины, из нее выстреливаются нитки с крючками. Если эту нитку задеть, из нее подпрыгивает что-то похожее, комбинированное как ОЗМ-72, на высоту метр и взрывается с круговым поражением», — пояснил военнослужащий.