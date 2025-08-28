Ричмонд
Вэнс считает, что Украина при Байдене была «денежной ямой»

ВАШИНГТОН, 28 авг — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что при прошлой американской администрации Джо Байдена Украина была «денежной ямой, куда США бросали средства» без плана решения самого украинского конфликта.

Источник: Reuters

«(Украина — ред.) была похожа на странную денежную яму, куда мы бросали деньги, чтобы решить проблему, не имея никакого реального плана её решения… Это всегда меня очень расстраивало», — заявил он в интервью изданию USA Today, которое отмечает, что комментарий был сделан в отношении Киева.

