Вэнс считает, что Украина при Байдене была «денежной ямой»

«(Украина — ред.) была похожа на странную денежную яму, куда мы бросали деньги, чтобы решить проблему, не имея никакого реального плана её решения… Это всегда меня очень расстраивало», — заявил он в интервью изданию USA Today, которое отмечает, что комментарий был сделан в отношении Киева.
