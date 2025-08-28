Вэнс рассказал о пользе публичной перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме

В интервью USA Today от 27 августа он пояснил, что, хотя открытые конфликты не являются идеальным сценарием, они позволяют гражданам стать свидетелями реальных разногласий, которые иногда возникают между союзниками. Вэнс признал, что между США и Украиной существует множество общих интересов, но подчеркнул, что периодические трения являются естественной частью международных отношений.