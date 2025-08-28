Вэнс рассказал о пользе публичной перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал мнение, что публичная перепалка между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале, хотя и была нежелательной, в конечном счете пошла на пользу американской общественности.
В интервью USA Today от 27 августа он пояснил, что, хотя открытые конфликты не являются идеальным сценарием, они позволяют гражданам стать свидетелями реальных разногласий, которые иногда возникают между союзниками. Вэнс признал, что между США и Украиной существует множество общих интересов, но подчеркнул, что периодические трения являются естественной частью международных отношений.
Основную озабоченность Вэнса вызывают не действия Украины, а политика предыдущей американской администрации. Он раскритиковал подход экс-президента Джо Байдена, заявив, что тот направлял миллиарды долларов Украине без четкой стратегической цели, реальной дипломатии и конкретного плана по разрешению конфликта.
По словам вице-президента, при Байдене Украина превратилась в «бездонную яму», куда США без разбора вливали деньги, не имея продуманного решения проблемы.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа озадачена отказом Индии прекратить закупки нефти у России.
