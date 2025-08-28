Авиация НАТО двое суток пыталась найти таинственную подлодку РФ

В Норвежском море прошла операция по поиску якобы российской подводной лодки, в которой участвовали США, Великобритания и Норвегия. Об этом сообщает таблоид The Sun, ссылаясь на собственные источники.
«Судя по всему, операция началась около семи часов вечера в воскресенье и продолжалась почти 48 часов», — говорится в публикации.
The Sun отмечает, что в операции участвовала авиация. Так, были задействованы британские и американские противолодочные самолеты P-8A Poseidon и ВВС Норвегии.
По данным издания, они получили официальное подтверждение тому, что это были не учения, а реальная операция. Однако никаких подробностей не сообщается. Не известно и то, чем закончились поиски таинственной подлодки.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.