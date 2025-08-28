Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиация НАТО двое суток пыталась найти таинственную подлодку РФ

В Норвежском море прошла операция по поиску якобы российской подводной лодки, в которой участвовали США, Великобритания и Норвегия.

В Норвежском море прошла операция по поиску якобы российской подводной лодки, в которой участвовали США, Великобритания и Норвегия. Об этом сообщает таблоид The Sun, ссылаясь на собственные источники.

«Судя по всему, операция началась около семи часов вечера в воскресенье и продолжалась почти 48 часов», — говорится в публикации.

The Sun отмечает, что в операции участвовала авиация. Так, были задействованы британские и американские противолодочные самолеты P-8A Poseidon и ВВС Норвегии.

По данным издания, они получили официальное подтверждение тому, что это были не учения, а реальная операция. Однако никаких подробностей не сообщается. Не известно и то, чем закончились поиски таинственной подлодки.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше