В Германии выпустили посвящённую Путину серебряную монету

Life.ru рассказывал, как в конце июля президент Лаоса Тхонглун Сисулит преподнёс Владимиру Путину двух слонов в честь 65-летия дипломатических отношений между странами. Церемония вручения состоялась во время официального визита лаосского лидера в Россию.