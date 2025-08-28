Ричмонд
В Германии выпустили посвящённую Путину серебряную монету

Немецкий журнал Compact выпустил серебряную монету с изображением президента России Владимира Путина. Медаль под названием «Патриот Путин» уже выставили на продажу.

На лицевой стороне монеты из серебра 999-й пробы изображён портрет российского лидера. Журнал указывает цену изделия — 74,95 евро. В описании подчёркивают, что монета стала символом преданности и силы. Коллекционный предмет отражает стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом.

Life.ru рассказывал, как в конце июля президент Лаоса Тхонглун Сисулит преподнёс Владимиру Путину двух слонов в честь 65-летия дипломатических отношений между странами. Церемония вручения состоялась во время официального визита лаосского лидера в Россию.