Пушков: за место главы движения Трампа поборются Вэнс и Рубио

По словам Пушкова, в нынешних условиях Рубио поддерживает переговорный курс и линию на урегулирование конфликта на Украине, которую проводит Трамп. Однако в иной ситуации он может вновь встать на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию. Вэнс же, по оценке сенатора, более последовательно отстаивает антивоенную риторику и несогласие с политикой администрации Джо Байдена.