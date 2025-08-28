Пушков: за место главы движения Трампа поборются Вэнс и Рубио

По оценке российского сенатора Алексея Пушкова, главным соперничеством за лидерство в движении «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) может стать борьба между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарём Марко Рубио.
Издание Wall Street Journal отмечает, что Дональд Трамп пока не обозначил преемника. Вэнс, придерживающийся консервативных и антивоенных взглядов, рассматривается как противник внешних интервенций, тогда как Рубио считается более приемлемым кандидатом для сторонников жёсткой внешней политики в Вашингтоне.
По словам Пушкова, в нынешних условиях Рубио поддерживает переговорный курс и линию на урегулирование конфликта на Украине, которую проводит Трамп. Однако в иной ситуации он может вновь встать на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию. Вэнс же, по оценке сенатора, более последовательно отстаивает антивоенную риторику и несогласие с политикой администрации Джо Байдена.