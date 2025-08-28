Ричмонд
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десант ЦАХАЛ высадился под сирийским Дамаском

Десант Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществил высадку в районе Эль-Кисва, расположенном в западной части столицы Сирии города Дамаска. Об этом сообщил телеканал Sham TV.

Источник: Life.ru

Высадку десанта в окрестностях столицы Сирии выполнили несколько израильских вертолётов.

До этого израильские истребители нанесли удары по штабу сирийских войск в западе Дамаска. По данным сирийского телеканала Syria TV, боевая авиация Израиля провела операцию в районе аль-Кисва, при этом общее количество ударов, осуществлённых израильскими силами в этом пригороде, достигло пяти.

Ранее Life.ru писал, что в ЦАХАЛ объявили о новой фазе операции «Колесница Гидеона» в Газе. В Генштабе Израиля заявили, что армия достигла всех поставленных целей.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше