Десант ЦАХАЛ высадился под сирийским Дамаском

Высадку десанта в окрестностях столицы Сирии выполнили несколько израильских вертолётов.
До этого израильские истребители нанесли удары по штабу сирийских войск в западе Дамаска. По данным сирийского телеканала Syria TV, боевая авиация Израиля провела операцию в районе аль-Кисва, при этом общее количество ударов, осуществлённых израильскими силами в этом пригороде, достигло пяти.
Ранее Life.ru писал, что в ЦАХАЛ объявили о новой фазе операции «Колесница Гидеона» в Газе. В Генштабе Израиля заявили, что армия достигла всех поставленных целей.