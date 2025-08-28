Названо место возможной встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского вполне могла бы состояться в Стамбуле. Такое пожелание высказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в эфире телеканала Habertürk.
«Зеленский и Путин могут провести встречу в Стамбуле. Почему бы и нет?», — отметил политик.
Он напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приложил немало усилий для урегулирования украинского конфликта. Также в Стамбуле состоялись три раунда переговоров Киева и Москвы.
По словам Йылмаза, Эрдоган пользуется доверием и российской, и украинской сторон. Поэтому встреча двух лидером вполне могла бы состояться на турецкой земле.
Ранее «МК» писал, что Зеленский анонсировал серию дипломатических контактов с Турцией, странами Персидского залива и рядом европейских государств, которые рассматриваются в качестве потенциальных хозяев для будущего саммита с Владимиром Путиным.
