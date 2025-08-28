Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо место возможной встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского вполне могла бы состояться в Стамбуле.

Встреча президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского вполне могла бы состояться в Стамбуле. Такое пожелание высказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в эфире телеканала Habertürk.

«Зеленский и Путин могут провести встречу в Стамбуле. Почему бы и нет?», — отметил политик.

Он напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приложил немало усилий для урегулирования украинского конфликта. Также в Стамбуле состоялись три раунда переговоров Киева и Москвы.

По словам Йылмаза, Эрдоган пользуется доверием и российской, и украинской сторон. Поэтому встреча двух лидером вполне могла бы состояться на турецкой земле.

Ранее «МК» писал, что Зеленский анонсировал серию дипломатических контактов с Турцией, странами Персидского залива и рядом европейских государств, которые рассматриваются в качестве потенциальных хозяев для будущего саммита с Владимиром Путиным.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше