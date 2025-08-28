TN: в Аргентине задержали мужчину, кинувшего камень в Милея

По данным СМИ, первоначально были задержаны двое, однако одного из них вскоре отпустили. Инцидент произошёл в Ломас-де-Самора, где Милей вместе с сестрой Кариной представлял кандидата от правящей партии, экономиста Хосе Луиса Эсперта.