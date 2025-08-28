Ричмонд
TN: в Аргентине задержали мужчину, кинувшего камень в Милея

Изначально полиция задержала двух человек, но один из них был отпущен.

Источник: Аргументы и факты

В Аргентине задержан 22-летний мужчина, которого подозревают в броске камня в президента Хавьера Милея во время предвыборного мероприятия, передаёт телеканал TN.

По данным СМИ, первоначально были задержаны двое, однако одного из них вскоре отпустили. Инцидент произошёл в Ломас-де-Самора, где Милей вместе с сестрой Кариной представлял кандидата от правящей партии, экономиста Хосе Луиса Эсперта.

Президент находился в кузове автомобиля и приветствовал собравшихся, когда в его сторону полетел камень, пролетевший в непосредственной близости от головы. Охрана немедленно эвакуировала главу государства.

Пресс-секретарь президента Мануэль Адорни обвинил в случившемся политических оппонентов. Провинцией Буэнос-Айрес, где произошёл инцидент, руководит Аксель Кисильоф, соратник бывшего президента Кристины Киршнер.