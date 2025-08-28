Ричмонд
В Германии выпустили серебряную монету с Путиным

Как сообщает издание, российский лидер представлен как «маяк надежды» для патриотических сил, защитник христианских ценностей и противник навязывания идеологий.

В публикации подчеркивается, что Путин отстаивает идеи суверенитета и многополярного мира, демонстрирует открытость к диалогу, в том числе с Соединенными Штатами и Германией, несмотря на существующие разногласия.

Ранее сообщалось, что названы законы, которые начнут действовать в России с 1 сентября.

