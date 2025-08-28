Вэнс назвал перепалку с Зеленским в Белом доме полезной для американцев

Вэнс подчеркнул, что его беспокоит не Украина, а политика администрации бывшего президента Джо Байдена, которая, по его словам, передавала Киеву миллиарды долларов без чётких целей и реальной дипломатической стратегии.
Ранее вице-президент США выразил надежду на завершение конфликта на Украине в течение шести месяцев. При этом Вэнс уточнил, что процесс потребует времени и последовательных действий.
