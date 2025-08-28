Ричмонд
Вэнс назвал перепалку с Зеленским в Белом доме полезной для американцев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью USA Today прокомментировал февральскую перепалку с Владимиром Зеленским во время встречи в Белом доме. Он заявил, что американцам было полезно увидеть их публичный спор, поскольку это демонстрирует, что «люди иногда расходятся во мнениях», но при этом стороны находят точки соприкосновения.

Источник: Life.ru

Вэнс подчеркнул, что его беспокоит не Украина, а политика администрации бывшего президента Джо Байдена, которая, по его словам, передавала Киеву миллиарды долларов без чётких целей и реальной дипломатической стратегии.

Ранее вице-президент США выразил надежду на завершение конфликта на Украине в течение шести месяцев. При этом Вэнс уточнил, что процесс потребует времени и последовательных действий.

