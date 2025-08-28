Вэнс: США выдавали Зеленскому деньги без реальных целей

Президент США Дональд Трамп во время визита Владимира Зеленского в Белый дом публично отчитал украинского лидера. Поводом стало обсуждение соглашения о совместной разработке украинских недр, которое так и не было подписано. Как пояснили в пресс-службе Белого дома, глава Украины выступил с критикой слов Вэнса о необходимости дипломатического пути к миру и попытался оправдать действия Киева, обвиняя Россию и угрожая Соединенным Штатам возможными последствиями конфликта. В ответ американская сторона назвала Зеленского неблагодарным агитатором за демократов. После этого украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а переговоры были прекращены.