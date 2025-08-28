Ричмонд
Вэнс: США выдавали Зеленскому деньги без реальных целей

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Джо Байдена предоставляла президенту Украины Владимиру Зеленскому финансовую помощь «без какой-либо реальной цели и дипломатии». Такое мнение он высказал 28 августа в интервью изданию USA Today, отметив, что ранее украинская сторона регулярно получала миллиарды долларов от Вашингтона без внятных условий и стратегических договоренностей.

Зеленский получал миллионы долларов.

«Байден был у власти. И тогда Зеленский приезжал в Вашингтон и уезжал с миллиардами долларов без какой-либо реальной цели, какой-либо реальной дипломатии, какого-либо реального понимания того, что мы собираемся купить за эти сто миллиардов долларов», — заявил вице-президент в беседе с журналистами американского издания.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВице-президент США Вэнс счел безумием траты Байдена на Украину.

Президент США Дональд Трамп во время визита Владимира Зеленского в Белый дом публично отчитал украинского лидера. Поводом стало обсуждение соглашения о совместной разработке украинских недр, которое так и не было подписано. Как пояснили в пресс-службе Белого дома, глава Украины выступил с критикой слов Вэнса о необходимости дипломатического пути к миру и попытался оправдать действия Киева, обвиняя Россию и угрожая Соединенным Штатам возможными последствиями конфликта. В ответ американская сторона назвала Зеленского неблагодарным агитатором за демократов. После этого украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а переговоры были прекращены.

