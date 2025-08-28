Ричмонд
Десант ЦАХАЛ высадился у Дамаска

Израильские десантники провели операцию в пригороде Дамаска, районе аль-Кисва, вступив в боестолкновение с сирийскими войсками, сообщает телеканал Sham TV в своем Telegram-канале.

В публикации говорится о рейдах израильской армии на окраины аль-Кисвы. Согласно израильской газете Haaretz, подразделения ЦАХАЛ проникли на военный объект министерства обороны Сирии в этом районе, уничтожив и захватив часть материальных средств.

Операция с участием нескольких десятков солдат длилась более двух часов. Одновременно четыре израильских вертолёта высадились в сирийском городе Сувейда.

Ранее вечером сирийский телеканал Syria TV сообщил о серии авиаударов Израиля по району аль-Кисва. По данным Sham TV, в результате боёв погибли не менее девяти сирийских военнослужащих, есть раненые.

Напомним, что 4 июля израильские спецназовцы совершили рейд в районе Яфур, примерно в 10 километрах от Дамаска, с целью зачистки объекта бывшей сирийской республиканской гвардии. Операция длилась около пяти часов, после чего израильские силы покинули территорию на вертолётах.

