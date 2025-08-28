Евросоюз может впервые ввести вторичные санкции против партнеров России

Страны Европейского союза рассматривают возможность введения вторичных санкций против партнеров РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
— Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций, чтобы помешать третьим странам помогать Российской Федерации в обходе действующих карательных мер, — сказано в статье.
Вторичные рестрикции могут заключаться в запретах на поставки определенных товаров и технологий в третьи государства, которые Европейский союз подозревает в попытках обхода санкций против РФ.
ЕС продолжает привычную политику в отношении России. Объединение планирует принять 19-й пакет санкций в отношении РФ в сентябре. Брюссель собирается держать Москву под рестрикциями в «долгосрочной перспективе».
В прошлом пакете санкций Евросоюз снизил предельную цену на российскую нефть — теперь она составляет 47,6 доллара за баррель вместо прежних 60. Также ЕС полностью запретил любые операции, связанные с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2».