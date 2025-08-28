Ричмонд
Мирзоян: Армения и Азербайджан могут и должны вступить в ШОС

По его словам, обе страны имеют возможность и должны стать частью этой структуры.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что и Армения, и Азербайджан подали заявки на участие в Шанхайской организации сотрудничества и приглашены на предстоящий саммит в качестве партнёров.

Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй выступил с заявлением, что все больше стран хотят присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества.

