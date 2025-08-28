Мирзоян: Армения и Азербайджан могут и должны вступить в ШОС

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что и Армения, и Азербайджан подали заявки на участие в Шанхайской организации сотрудничества и приглашены на предстоящий саммит в качестве партнёров.
По его словам, обе страны имеют возможность и должны стать частью этой структуры.
Ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй выступил с заявлением, что все больше стран хотят присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества.
Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.Читать дальше