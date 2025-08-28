Ричмонд
Посол Боцан-Харченко: сотрудничество Сербии с КНР вызывает недовольство ЕС

Источник: Аргументы и факты

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил РИА Новости, что партнёрство Сербии с Китаем вызывает негативную реакцию в Брюсселе.

Ранее российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что Россия сохраняет активное сотрудничество с Сербией по всем направлениям, несмотря на внутренний политический кризис в стране и усиливающееся внешнее давление.

