Киевскому режиму стоило мобилизовать 18-летних граждан с самого начала украинского конфликта, чтобы иметь современную армию. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале.
«Мобилизовать надо было сразу с 18, и сейчас мы бы объективно, в силу природных процессов, имели совсем другую армию», — отметил она.
Так парламентарий отреагировала на принятие украинским правительством постановления о разрешении свободного пересечения границы юношам в возрасте от 18 до 22 лет. Безуглая недовольна тем, что ВСУ — несовременная армия.
Это, по ее мнению, связано с тем, что в вооруженных силах страны служат генералы-пенсионеры и «наоблавленные мобилизованные предпенсионного возраста». При этом, считает она, в бегах находятся сотни тысяч «безнаказанных мобилизованных».
