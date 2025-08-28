Дмитрий Патрушев: Мы должны обеспечить сохранение уникальной экосистемы Байкала

Вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Иркутскую область провел совещание по ликвидации экологического вреда от деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и социально-экономическому развитию Байкальска. На реализацию проекта уже выделено более 11 млрд рублей, всего планируется направить свыше 15 млрд. Финансирование идет в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Мы находимся на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Он начал свою деятельность в 1960-х годах. И более чем за полвека его работа привела к накоплению большого объема опасных отходов. После закрытия комбината его объекты в течение нескольких лет находились в законсервированном состоянии, что создавало риски для экосистемы Байкала», — отметил Дмитрий Патрушев.
По решению Президента России, за ликвидацию вреда отвечают Минприроды и госкорпорация Росатом. Всего предстоит утилизировать более 6,5 млн кубометров отходов. Сейчас на площадке создают инфраструктуру для очистки загрязнённой воды, затем начнется её переработка. Проводится рекультивация территории. Завершить основную часть проекта планируют к концу 2027 года.
Вице-премьер осмотрел полигоны Бабхинский и Солзанский, цех очистных сооружений, а также экологический кампус ЭКО. ЦЕХ, созданный на месте бывшей промышленной зоны. Он поручил Минприроды и Росатому контролировать темпы работ.
На совещании также рассмотрели вопросы развития Байкальска. В 2022 году была утверждена программа до 2040 года, включающая экономику, инфраструктуру, социальную сферу и экологию.
«Наша главная верхнеуровневая задача — формирование комфортной и безопасной среды для жизни людей. При этом мы должны обеспечить сохранение уникальной экосистемы Байкала. Учитывая высокую социальную значимость вопросов, которые мы сегодня обсуждали, их решение требует максимальной вовлеченности региона и каждого задействованного ведомства», — заявил Патрушев.
Правительству Иркутской области, Минэкономразвития, ВЭБ.РФ и другим ведомствам поручено определить первоочередные шаги по развитию города. Программа стала частью Инцидента № 62 по развитию Сибирского федерального округа, который курирует вице-премьер.
Отметим, что помимо ликвидации отходов БЦБК, в национальном проекте также поставлена задача перехода к экономике замкнутого цикла. К 2030 году планируется сортировать весь объем образуемых твердых коммунальных отходов, сократить захоронение до 50% и использовать как вторресурсы не менее 25% производственных и потребительских отходов. Эту работу координирует ППК «Российский экологический оператор».