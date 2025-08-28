Ричмонд
С 1 сентября в жизни россиян многое поменяется, в силу вступят новые законы

В России запретят навязывать услуги и продавать смартфоны без RuStore — новые законы в сентябре.

В сентябре в России запретят навязывать услуги гражданам, введут период охлаждения на кредиты, запретят продавать смартфоны без доступа к RuStore. Вступят в силу и другие законы.

Госпошлины и кредиты

С 1 сентября повысят государственные пошлины на оформление документов для иностранных граждан. Регистрация иностранца обойдется в 1000 рублей вместо 420 рублей. За постановку на учет придется заплатить 500 рублей, а за продление срока временного пребывания — 1000 рублей.

Также вырастут пошлины для автомобилистов. За обычные водительские права придется отдать четыре тысячи рублей, а за права нового поколения — шесть тысяч рублей.

С 1 сентября вступает в силу период охлаждения для кредитов. Теперь россияне смогут получать деньги в банке только спустя время. При займе от 50 тысяч до 200 тысяч рублей подождать придется четыре часа, а при сумме более 200 тысяч рублей — 48 часов. Мера должна защитить граждан от мошенников.

Клиенты банков смогут предоставить доверенному человеку статус уполномоченного лица. Он должен будет подтверждать все финансовые операции, в том числе и снятие денег с банкомата. Мера также должна защищать от мошенников.

А кредиторам запретят взыскивать долги или применять штрафные санкции из-за задолженности на в период после смерти человека и до вступления в наследство.

Торговля

С 1 сентября продавцам необходимо будет спрашивать согласие на дополнительные товары и услуги у клиента. Все автоматически предписанные дополнительные услуги запрещаются новым законом. При этом граждане смогут потребовать полного возврата денег в том случае, если им продали товар или услугу без их согласия.

Мера будет распространяться также и на управляющие компании. Если коммунальщики самовольно внесли плату за дополнительную услуги в квитанцию, то им придется вернуть деньги.

Смартфоны и планшеты запретят продавать в России, если на них нельзя установить магазин приложений RuStore. Если гаджет не дает устанавливать магазин приложений или мешает скачивать и устанавливать приложения из RuStore, то клиент вправе потребовать замены устройства или возврата денег как за некачественный товар.

Маркировка товаров

С 1 сентября будут маркировать весь алкоголь, ввозимый в Россию из других стран.

Маркировать начнут также органическую продукцию. Использовать слова «органический», «экологический», «экологически чистый», «зеленый», а также сокращение «эко» и «био» можно будет только в том случае, если продукты соответствуют всем требованиям.