С 1 сентября в жизни россиян многое поменяется, в силу вступят новые законы

С 1 сентября вступает в силу период охлаждения для кредитов. Теперь россияне смогут получать деньги в банке только спустя время. При займе от 50 тысяч до 200 тысяч рублей подождать придется четыре часа, а при сумме более 200 тысяч рублей — 48 часов. Мера должна защитить граждан от мошенников.