В Волгоградской области загорелось здание после падения обломков дрона

В Волгоградской области в результате падения обломков беспилотника загорелось техническое здание локомотивного депо в Петровом Валу Камышинского района. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации региона.
По его словам, пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших нет. Он также отметил, что противовоздушная оборона Минобороны РФ отражает массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты транспортной инфраструктуры области.
Ранее, ночью 28 августа, Shot сообщало о взрыве и пожаре в Петровом Валу, вызванных ударом украинских дронов. Минобороны РФ заявило, что в период с 20:00 до 23:00 27 августа средства ПВО сбили 13 самолетного типа беспилотников ВСУ в нескольких регионах и над Черным морем.