В Волгоградской области загорелось здание после падения обломков дрона

Ранее, ночью 28 августа, Shot сообщало о взрыве и пожаре в Петровом Валу, вызванных ударом украинских дронов. Минобороны РФ заявило, что в период с 20:00 до 23:00 27 августа средства ПВО сбили 13 самолетного типа беспилотников ВСУ в нескольких регионах и над Черным морем.