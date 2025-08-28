Ричмонд
Вэнс: американцам было полезно увидеть перепалку с Зеленским в Белом доме

По его словам, подобные разногласия наглядно демонстрируют, что в отношениях между США и Украиной существуют противоречия.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью USA Today заявил, что перепалка с Владимиром Зеленским, произошедшая в феврале в Овальном кабинете Белого дома, оказалась полезной для американцев.

По его словам, подобные разногласия наглядно демонстрируют, что в отношениях между США и Украиной, наряду с точками соприкосновения, существуют и противоречия.

Вэнс отметил, что его больше беспокоит не позиция Киева, а действия демократической администрации Джо Байдена. Он подчеркнул, что при Байдене Украина получала многомиллиардную помощь от США без чёткой дипломатической цели и без плана по завершению конфликта. По его мнению, страна фактически превратилась в «бездонную яму» для американских средств.

По оценке Вэнса, противостояние вышло на этап, когда боевые действия не приносят выгоды ни одной из сторон. Он считает, что прекращение огня и поиск мирного урегулирования отвечали бы интересам всех, включая Соединённые Штаты. Вэнс также добавил, что вместе с Дональдом Трампом намерен продолжать переговоры с Зеленским и работать над достижением мира, при этом Вашингтон по-прежнему выступает за сохранение территориальной целостности Украины и не допускает возможности её полного захвата Россией.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что Владимир Зеленский демонстративно отверг новое предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине из-за личного отношения к американскому лидеру.

