Вэнс: американцам было полезно увидеть перепалку с Зеленским в Белом доме

По оценке Вэнса, противостояние вышло на этап, когда боевые действия не приносят выгоды ни одной из сторон. Он считает, что прекращение огня и поиск мирного урегулирования отвечали бы интересам всех, включая Соединённые Штаты. Вэнс также добавил, что вместе с Дональдом Трампом намерен продолжать переговоры с Зеленским и работать над достижением мира, при этом Вашингтон по-прежнему выступает за сохранение территориальной целостности Украины и не допускает возможности её полного захвата Россией.