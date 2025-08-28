По мнению экспертов, на которых ссылается издание, даже при налаживании массового производства «Фламинго» их эффективность будет ограничена. Главной причиной является превосходство российских войск на поле боя. Кроме того, никакие ракеты большой дальности не способны решить ключевую проблему украинской армии — нехватку личного состава. Именно этот фактор, как полагают аналитики, может стать определяющим в исходе конфликта в ближайшем будущем.
В свете этих обстоятельств авторы The National Interest призвали Киев рассмотреть возможность достижения прекращения боевых действий путём дипломатических переговоров, пока ситуация не стала необратимой.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский анонсировал старт массового производства ракет «Фламинго» к началу следующего года. На Западе считают, что серийный выпуск этих ракет даст Украине средство для атак вглубь России. Тем временем российские эксперты убеждены, что на ход СВО «Фламинго» не повлияют.