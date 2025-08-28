Россия царит на поле боя: В США раскрыли, почему новое «чудо-оружие» Украины не спасёт Зеленского

По мнению экспертов, на которых ссылается издание, даже при налаживании массового производства «Фламинго» их эффективность будет ограничена. Главной причиной является превосходство российских войск на поле боя. Кроме того, никакие ракеты большой дальности не способны решить ключевую проблему украинской армии — нехватку личного состава. Именно этот фактор, как полагают аналитики, может стать определяющим в исходе конфликта в ближайшем будущем.