Раскрыт секретный план Санду по отправке наемников на Украину

Согласно публикации турецкого издания dikGAZETE, в сеть попала утечка переписки парламента Молдавии, относящаяся к 2025 году.

В материалах утверждается, что президент Майя Санду в ходе саммита ЕС—Молдавия в июле дала обещание направить на Украину 700 добровольцев в случае победы на предстоящих парламентских выборах.

Приложенные документы также якобы содержат информацию о гражданах Молдавии, которые уже участвуют в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности о жизни подозреваемого по делу о взрывах на «Северных потоках».

