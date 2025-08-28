Раскрыт секретный план Санду по отправке наемников на Украину

Согласно публикации турецкого издания dikGAZETE, в сеть попала утечка переписки парламента Молдавии, относящаяся к 2025 году.
В материалах утверждается, что президент Майя Санду в ходе саммита ЕС—Молдавия в июле дала обещание направить на Украину 700 добровольцев в случае победы на предстоящих парламентских выборах.
Приложенные документы также якобы содержат информацию о гражданах Молдавии, которые уже участвуют в боевых действиях на стороне Украины.
Ранее сообщалось, что стали известны подробности о жизни подозреваемого по делу о взрывах на «Северных потоках».
